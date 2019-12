Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der legendäre Schanzlwirt beim LKH wird vietnamesisch © Alexander Danner

Auf zu neuen Ufern! In den letzten Wochen des Jahres rühren Wirte in Graz und Umgebung noch einmal ordentlich um – nicht zuletzt in legendären Lokalen. So schließt Robert Rötzer die Gerüchteküche und verrät der Kleinen Zeitung, was er wirklich im früheren Schanzlwirt vorhat: „Wir eröffnen dort ein vietnamesisches Restaurant. Ivy Huong Ngyuen, gebürtige Vietnamesin und schon lange Mitarbeiterin bei uns, und ich gemeinsam“, so der Chef der Grazer Parks-Cafés.