Das Lineup von City of Sound am Grazer Messegelände füllt sich: Neben Seeed, Fettes Brot und Fritz Kalkbernner treten am 31. Juli noch Kelvyn Colt, Nura & Frittenbude auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nura © Niculai Constantinescu

Urbane Sounds und ein Musikfestival mitten in der Stadt: Wie berichtet treten das Hamburger Raptrio Fettes Brot, das Berliner Dub-Kollektiv Seeed und Konsens-Lieblings-DJ Fritz Kalkbrenner bei der allerersten Ausgabe von „City of Sound“ am 31. Juli am Grazer Messegelände auf.