EDM-Festival in Graz Kult-DJ Gigi d’Agostino ankert bei "Electric Nation"

Der Italiener mit der Kapitänsmütze gastiert am 1. August 2020 in Graz - neben David Guetta und Steve Aoki. Davor bebt aber noch das Skigebiet: Dimitri Vegas & Like Mike und viele andere gastieren am 6. Dezember beim Skiopening Schladming.