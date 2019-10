Fünf Bäume sind im Sommer auf Gräber am Friedhof gestürzt. Jetzt müssen Grabeigner Sanierung bezahlen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gräber und Teile der Friedhofsmauer des St.-Peter-Ortsfriedhofs wurden durch den Sturm beschädigt © Leitner

Die gute Nachricht vorneweg: Es wurde niemand verletzt, damals, als Mitte Juli bei einem heftigen Sturm mitten am Tag fünf große Bäume entwurzelt wurden und auf mehrere Gräber am St.-Peter-Ortsfriedhof stürzten. Die Friedhofsmauer im südöstlichen Abschnitt und mehrere Gräber wurden teils schwer beschädigt. Der Abschnitt am Friedhof war wochenlang abgesperrt, die einzelnen Gräber sind es bis heute.