Der Grundsatzbeschluss für den Klimafonds wurde am 19. September einstimmig im Gemeinderat gefasst © Juergen Fuchs

30 Millionen Euro für den Klimaschutz in Graz. Was soll mit dem Geld passieren?

Der Grundsatzbeschluss für den Klimafonds wurde am 19. September einstimmig im Gemeinderat gefasst. Der Fachbeirat soll den Klimaschutz im Sinne der Klimawandelanpassungsstrategie unterstützen. Das heißt etwa, erneuerbare Energien sollen gefördert, Tropentage reduziert, Mobilitätsmaßnahmen überlegt oder Begrünung vorangetrieben werden. Für die 30 Millionen Euro können Projekte von Abteilungen oder Privatpersonen eingereicht werden. Bei Projekten von Privatpersonen gibt es eine Deckelung von 15.000 Euro.