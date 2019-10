Facebook

Im Gegensatz zur Stadt Wien ist in Graz keine "Aktion scharf" geplant © stock.adobe

Übermorgen ist es so weit: Ab Mitternacht des 31. Oktober tritt das Nichtraucherschutzgesetz in der Gastronomie in Kraft. Dem Qualmen in Cafés, Bars oder Nachtlokalen wird ein Ende gesetzt. So der Gedanke. Denn die Frage stellt sich: Wer kontrolliert die Einhaltung des Verbots?

Während die Stadt Wien eine „Aktion scharf“ ankündigt, will man in Graz zunächst „Bewusstseinsbildung“ betreiben, wie es von mehreren Behörden heißt.