Babsi Schneider (links) und Elke Steffen-Kühnl in und mit Teilen ihrer Kollektion © Stella Kager

Sie seien „immer noch ganz geflasht“, sagen Babsi Schneider (38) und Elke Steffen-Kühnl (53). Das Designerinnenduo kann sich im Shop in der Grazer Hofgasse zwar nicht über mangelnde Kundenschaft beschweren, dass die komplette Kollektion „Skulptur/Muse“ von einem Modehaus angekauft wird, ist dann aber doch noch eine Besonderheit. Seit gestern werden in der Ballmodenabteilung von Kastner & Öhler 99 Teile, inklusive Accessoires, verkauft – alles von Hand in der Werkstatt im Hof des Deutschen Ritterordens in der Grazer Sporgasse gefertigt, „sogar die Etiketten“, lacht Babsi Schneider. Was die beiden besonders beeindruckte: „Als die Kollektion geordert wurde, gab es erst ein paar Zeichnungen.“