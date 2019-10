Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

CBD-Automaten gibt es seit eineinhalb Jahren in der Stadt © Copyright TOPPRESS Austria

Hanf im Glück. Hanf aufs Herz. Graslerei. Hanfgarten. Dr. Greenthumb. Kreative Namen, ungewöhnliche Ware: All die genannten Shops verkaufen nämlich legale Hanfprodukte. Und die Geschäfte sprießen in Graz inzwischen an allen Ecken aus dem Boden. Auch CBD-Automaten gibt es seit eineinhalb Jahren in der Stadt. Morgen sperrt der elfte Automat in der Annenstraße auf, und das allein von der Firma Dr. Greenthumb.