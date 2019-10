Facebook

Im Reinerhof (rechts) zieht bald ein Bisto ein © Jürgen Fuchs

Rund 500 Franzosen mit gemeldetem Wohnsitz in Graz gibt es, dazu viele frankophile Grazer - und dass die Redewendung "Essen wie Gott in Frankreich" nicht von irgendwo kommt, ist auch hinlänglich bekannt. Trotzdem sind Frankreich-Fans in Graz gastronomisch nicht verwöhnt: Brasserie Santner, Das Bistro, Ma France, Bruno - alles geschlossen. Die Zukunft des "Pastis" ist derzeit ungeklärt, das Lokal sperrte nach der Sommerpause nicht mehr auf, auf der Homepage ist man "wegen Umbau geschlossen", auf Anfragen der Kleinen Zeitung reagierte man vorerst nicht.