Zwei Jahre lang zeigte die Bakerhouse Gallery in den Räumlichkeiten über Edegger-Tax junge Kunst aus der Steiermark. Nun hat man sich vergrößert - auf 1.200 Quadratmeter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Galerist Klaus Billinger, Odörfer-Chef Christof Schell, Künstlerin Tamara Kolb und Künstler Tom Lohner © ballguide / Yvonne Gratzer

Wo soch vor sechs Wochen Luxus-Nasszellen ausgestellt worden sind, ist jetzt die Kunst eingezogen: Im Untergeschoß von Odörfer in der Herrgottwiesgasse 125 residiert nun die Bakerhouse Gallery, spezialisiert auf junge Kunst aus der Steiermark. Der Name ist geblieben, auch wenn die Galerie nun nicht mehr in der Hofgasse 6 - über Edegger-Tax - zuhause ist.