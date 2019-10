Facebook

Auch im Jahr 2016 kamen zahlreiche Besucher zum Konzertreigen Laut gegen Armut © KK

Aus zweierlei Gründen ist die Lautstärke beim heutigen Konzertreigen „Laut gegen Armut“ am Mariahilferplatz erfreulich und wichtig. Grund Nummer eins: Rock und Punk werden dort, wie es sich für diese Musikrichtungen gehört, ab 15 Uhr schön laut gespielt. Allen voran von Anna Absolut, der neuen Punk-Hoffnung aus Graz. Aber auch von der Reggae-Wundertüte Jimmy and the Goofballs oder der Ska-Band Skolka.