David Hasselhoff, Dr. Alban & Co.Die Kultstars der Neunziger Jahre sind im Anmarsch

"Freedom" hat er noch immer nicht gefunden: David Hasselhoff gastiert am Samstag, 12. Oktober, in der Grazer Stadthalle. Neben „The Hoff“ sind auch Eurodance-Stars wie Dr. Alban, Rednex und 2 Unlimited im Anmarsch - sie treten bei der "Mega 90s Party" am 25. Oktober auf.

Die Pose sitzt immer noch: David Hasselhoff tut so, als würde er zu "Kumpel" K.I.T.T. sprechen © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Vielen Ü-40-ern ist es noch bestens in Erinnerung: Als „Michael Knight“ alias David Hasselhoff vor 32 Jahren in der Eishalle Liebenau zu bewundern war – und, noch besser: Sein Wunderauto „K.I.T.T.“. „Wir mussten das Auto mit dem ÖAMTC auf die Bühne hieven“, erinnert sich Christof Strimitzer von der Messe Graz, der damals hinter den Kulissen dabei war. Und den Kultstar („Knight Rider“, „Baywatch“) erneut in Graz begrüßen darf – er macht auf seiner „Freedom! The Journey Continues“-Tour am Samstag in der Stadthalle Station. Obwohl die Kartenpreise (60 bis 85 Euro) nicht zu schmal sind, werden mehr als 5000 Besucher erwartet.