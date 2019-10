Die Herbstmesse zieht auch in diesem Jahr wieder Tausende Gäste aus dem In- und Ausland an. Ein Rundgang zwischen Schlendern, Gustieren und durch die Lüfte-geschleudert-Werden.

© Alexander Danner

Der Ansturm auf das Messegelände hält sich am frühen Samstagnachmittag zwar in Grenzen, dennoch sind Hunderte Besucher auf den Beinen und schlendern über den Freizeitpark, vorbei an Messeständen und kulinarischen Köstlichkeiten. Zwischenzeitlich sieht es danach aus, als würde ein Regenschauer über die Stadt hereinbrechen. Doch: Außer ein paar weniger Tropfen bleibt es trocken am Gelände der Grazer Herbstmesse.