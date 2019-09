Wir gehen jedem Montag einer Frage nach, die unsere Landeshauptstadt betrifft. Diesmal geht es um den Weinbau in Graz und den Grazer Stadtwein, dessen Trauben am Kehlberg heranreifen.

Weinlese per Hand: Schon 1140 wurde der Grazer Weinbau erstmals urkundlich erwähnt. Vor sechs Jahren setzte Hannes Sabathi diese Geschichte am Kehlberg fort © Flora P

"In vino veritas", mag stimmen, aber Fakt ist, dass kein Jahrgang dem anderen gleicht. Und passend zum heutigen, kalendarischen Herbstbeginn stellt sich die Frage, wie der neue Jahrgang wohl werden wird. Der Weinbau in der Landeshauptstadt hat mit dem Kehlberg eine jahrhundertelange Tradition, die fast in Vergessenheit geriet. Winzer Hannes Sabathi hat in den vergangenen Jahren den auch als "Kleingrinzing" bekannten Weinberg rekultiviert. Vom Jahrgang 2019 verspricht er sich viel.