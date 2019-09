Vor einem Monat sperrte das frisch renovierte und umgebaute Traditionsgasthaus neu auf, am Mittwoch wurde es auch offiziell eröffnet. Da durfte ein Bieranstich freilich nicht fehlen.

Gösser-Wirt Robert Grossauer assistierte Nagl beim Bieranstich, neben dem Stadtchef war auch Landeschef Schützenhöfer Teil der Eröffnung. © Richard Großschädl

Diesmal ging es ein bisschen schneller als beim Aufsteirern am Sonntag: Mit gerade einmal zwei Schlägen zapfte Bürgermeister Siegfried Nagl am Mittwochabend das Bier im wieder eröffneten Gösser Bräu an. Offen hat das renovierte und verjüngte Traditionsgasthaus ja schon seit Mitte August, jetzt wurde es mit Nagl und Landeschef Hermann Schützenhöfer auch offiziell aufgesperrt, Bieranstich natürlich inklusive.