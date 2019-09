Die Übergabe des italienischen Spezialitätengeschäfts "Il Pastaio" ist in letzter Minute geplatzt. Chefin Verena Schilhan, nun in Pension, sucht aber weiter einen Nachfolger.

Il-Pastaio-Chefin Verena Schilhan ist in Pension gegangen © Alexander Danner

Das Geschäft ist sehr gut gelaufen“, unterstreicht Il-Pastaio-Chefin Verena Schilhan. Trotzdem hat der italienische Spezialitätenladen beim Kaiser-Josef-Markt überraschend zugesperrt. Statt wie geplant Steinpilzravioli oder Carpaccio in den Einkaufskorb zu packen, stehen Il-Pastaio-Fans seit dieser Woche ungläubig vor verschlossener Tür und einem Aushang, mit dem Schilhan sich nach 37 Jahren in ihrem Geschäft in die Pension verabschiedet.