Gründerin Mariane Leyacker-Schatzl kreiert immer neue Sorten. © kk

Das Start-Up "Eisperle" mischt die Grazer Eisszene so richtig auf. Im September hat die zweite Filiale in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße eröffnet, ein dritter Standort ist bereits in Planung. Währenddessen findet Gründerin Mariane Leyacker-Schatzl immer noch genügend Zeit, neue, exotische Sorten zu kreieren.