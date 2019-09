Facebook

Julia und Valentina kämpfen ab 10. September auf PULS 4 um den Titel "Austria's Next Topmodel" © PULS 4/ Manuel Tauber-Romieri (2)

Privatsender Puls 4 lobt schon vorab: In der neunten Staffel von ANTM, die am 10. September startet, sollen laut Ankündigung die "stärksten Bewerberinnen seit Jahren" zu sehen sein. Die Jury bilden diesmal das deutsche Supermodel Franziska Knuppe und Stylist und Casting Director Sascha Lilic (bekannt aus den deutschen Formaten "Fashion Hero" und "All About You – Das Fashion-Duell"), in Folge eins begleitet auch Formel 1-Held Mika Häkkinen das erste Fotoshooting.