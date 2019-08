Kleine Zeitung +

Wiedereröffnung Alles neu im Gösser Bräu - mit der ersten Bier- und Schnapsbar Österreichs

Am Mittwoch ist es so weit: Mit dem Gösser Bräu in Graz hat sich eines der bekanntesten Lokale der Steiermark einem Relaunch unterzogen. Nach dem Umbau werden morgen die Zapfhähne wieder angeworfen - und an der Schank wird nicht nur Schnaps ausgeschenkt, auch das Bier wird zum Glühen gebracht.