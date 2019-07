Facebook

Herbert Schmidhofer sperrt im Herbst das "Schmidhofer im Palais" in der Sackstraße wieder auf © ballguide/gregor hiebl

Eine Trennung am Valentinstag, das tut weh. Zwei-Haubenkoch und Namensgeber Herbert Schmidhofer zog sich just an diesem Tag im heurigen Februar aus dem Lokal "Schmidhofer im Palais" in der Sackstraße zurück. Er blieb in seiner Auszeit aber nicht untätig und arbeitete an seinem Comeback, bis sich eine Chance auftat.