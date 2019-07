Facebook

Johannes Roßmann und Johanna Krenn am neuen Standort neben der Oper. © Georg Tomaschek

Johanna Krenn kennt den Kaiser-Josef-Markt seit über 50 Jahren: "Ich bin schon mit meinen Eltern hergekommen." Inzwischen führt ihre mittlere Tochter Karina den Hof - gemeinsam mit ihrem Ehemann Johann Roßmann - Johanna Krenn übernimmt aber weiterhin den Verkauf am Bauernmarkt. Sechs Tage die Woche steht sie hinter der Theke, momentan allerdings nicht am gewohnten Platz: "Wir sind zusammen mit dem ganzen Markt neben die Oper gezogen." Kunden finden "Roßmann & Krenn" den Sommer über in der Franz-Graf-Allee, fast am Eck zur Glacisstraße.