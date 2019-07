Wer soll heuer am Cover der ballguide Matura-Ausgabe für die Saison 2019/20 abgebildet sein? Mit unserem Voting können Sie zehn Nachwuchsmodels dabei helfen, ihren Modeltraum zu erfüllen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das sind die zehn FinalistInnen beim ballguide Modelsearch 2019 © ballguide/Stefan Pajman

Fotogen sind sie alle, vor der Kamera fühlen sie sich auch sichtlich wohl: Zig Kandidatinnen und Kandidaten sind letzte Woche zum Casting für die Coverstars des ballguide Matura 2019/20 ins Styria Media Center gekommen und haben sich im Skyroom präsentiert. Moderiert wurde das Casting vom ehemaligen Mister Austria Philipp Knefz, der auch letztes Jahr bereits in der Jury gesessen hat.

Am Catwalk hatte die neue Jury - Modelsearch Gewinner 2018 Curtis Gottwald, Modelscout und -coach Ildiko Obiltschnik, ballguide Fotograf Georg Aufreiter und Make-up Stylistin und Influencerin Stefanie Pieper - ein genaues Auge auf Körperhaltung und Ausstrahlung der Bewerberinnen und Bewerber.

Nach dem Catwalk ging es direkt zum ballguide Cheffotografen Stefan in das Fotostudio. Verschiedenste Gesichtsausdrücke und Posen sollten bereits einen kleinen Einblick in das Können der Nachwuchsmodels bringen.

Jury beim ballguide Modelsearch: Gewinner 2018 Curtis Gottwald, Modelscout und -coach Ildiko Obiltschnik, ballguide Fotograf Georg Aufreiter, und Make-up Stylistin und Influencerin Stefanie Pieper Foto © ballguide/Tamara Mednitzer

Zehn Finalistinnen und Finalisten wurden schließlich ausgesucht: Clara, Lena, Laura, Nina, Felicia, Lisa, Patrick, Youssef, Damian und Kyrillos hoffen nun eine Woche lang auf Ihre Stimmen: Die Kandidatinnen und Kandidaten, die nämlich bis 18. Juli, 13 Uhr, die meisten Stimmen erhalten haben, konnten ihrem Traum, ballguide Matura-Coverstar zu werden, ein großes Stück näherkommen.

Das Voting ist bereits geschlossen! Die Siegerinnen und Sieger werden von ballguide direkt kontaktiert.

Über den ballguide Matura:

Der Ballkalender für die steirische Maturabälle 2019/20 erscheint im Oktober 2019 mit einer Auflage von 20.000 Stück. Aufgelegt wird er in allen großen steirischen Schulen, Tanzschulen, Nachhilfeinstituten, Kaffeehäusern, Lokalen, etc. in der ganzen Steiermark.