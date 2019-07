"Al Pomodoro" in der Grazer Krenngasse hat sich in kürzester Zeit zum Geheimtipp der Pizzaliebhaber gemausert. Aber das Lokal ist nicht nach dem Geschmack der Behörden.

Mauro Canu im "Al Pomodoro" in der Krenngasse © Stefan Pajman/Ballguide

So hätte die Geschichte lauten können: Italiener mit Gastroerfahrung bauen ehemaligen Standort der Bäckerei Auer in der Krenngasse um mehrere zehntausend Euro zu einem schicken Lokal um. Eine ansprechende Prosecco-Auswahl, die Qualität der original-italienischen Pizza und die gut gefüllte Antipasti-Theke sprechen sich schnell in Graz herum.