Im Murpark eröffnet ein zweiter Manner-Shop. Das Angebot wird ähnlich sein wie in der Innenstadt.

Manner mag man offenbar auch in Graz: Nach dem Hauptplatz wird am Freitag ein zweiter Shop im Murpark eröffnet © KLZ/Juergen Fuchs

Gut ein Jahr, nachdem der Manner-Shop am Grazer Hauptplatz eröffnet hat, schreibt das traditionsreiche Wiener Unternehmen das zweite Kapitel in Graz: Am Freitag, den 19. Juli, startet man mit dem zweiten eigenen Store im Grazer Murpark.