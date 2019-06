Kleine Zeitung +

Cocktails & Co Das hat der Schlossbergball heuer kulinarisch zu bieten

Vom Ballsaal in den Kasematten bis zum "Cocktail Green": Beim Schloßbergball am 29. Juni in Graz kredenzen die Gastronomen der Genusshauptstadt mit steirischen Top-Winzern ihr Bestes. Wir verlosen Karten (Gewinnspiel bis 20. Juni)!