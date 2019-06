Facebook

Gotthard Url kommt seit acht Jahren auf den Kaiser-Josef-Platz. © Georg Tomaschek

Kräuter, Gemüsepflanzen und winterharte Blumen finden sich am Marktstand von Gotthard Url in allen erdenklichen Sorten: „Die Leute suchen Vielfalt, meine Kunden probieren auch gerne Neues.“ Bis Schulschluss haben sie dazu noch Gelegenheit, so lange wird der Kräuterexperte jede Woche ab Mittwoch am Kaiser-Josef-Platz stehen.