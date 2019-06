Facebook

Jusuf Aubed sperrt mit dem Flamingo bei der Thalia sein zweites Lokal in Graz auf © Ballguide/Großschädl

Graz ist um eine neue Cocktailbar reicher. Jusuf Aubed hat die Räume des früheren Haubenlokals Carl am Opernring übernommen und umbauen lassen. Nun lässt er am 4. Juni den Nachfolger Flamingo landen: Zuerst serviert ihn Aubed als Cocktailbar und vertraut hier auf das Know-how der Kollegen aus der Coco-Bar in der Sporgasse.