Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Das Wetter wird am Freitagnachmittag immer freundlicher, am Samstagvormittag sind teils sogar Sonnenstrahlen drin. Am Nachmittag und am Sonntag steigt dann allerdings die Gewittergefahr. Wer den Start ins Wochenende mit Genuss verbringen will, dem sei an dieser Stelle ein Blick in die Grazer Eisdielen empfohlen.