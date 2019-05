Kleine Zeitung +

Alive After Five Ein Einkaufsbummel, der der Grazer Innenstadt "Leben einhaucht"

Rabatt- und Schnäppchenjäger aufgepasst: Am heutigen 10. Mai lädt das Shopping-Event "Alive After Five" zum gemeinsamen Bummeln. Bei Live- und Showacts wird die Grazer Innenstadt für vier Stunden zum Einkaufsmekka. Wir haben für unsere Leser einen kurzen Überblick und ein paar Tipps parat.