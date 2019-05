Der "Vintage Kilo Sale" bietet am Samstag ein Großaufgebot an aufbereiteter Secondhand-Mode in der Helmut-List-Halle. Bezahlt wird nicht pro Stück, sondern per Kilo.

In Graz kann VinoKilo mit kiloweise Sommermode punkten © Alexander Tengg

"Ein Kilo. Das macht dann 45 Euro bitte", so wird es heute Samstag noch bis 18 Uhr in der Helmut-List-Halle in Graz zu hören sein. Von Deutschland aus zieht der "Vintage Kilo Sale" durch ganz Europa. Rund 60 Märkte in 24 Städten, so lautet die Bilanz des deutschen Start-ups "VinoKilo", das erstmals in Graz sein Konzept präsentiert. Vino deshalb, weil bei diesen Events neben Mode auch ein Glas Wein nicht fehlen darf. Ins Geld geht nicht die Stückzahl, sondern das Gewicht: Zum Schluss wird der Einkauf abgewogen und mit einem Kilopreis von 45 Euro abgerechnet.