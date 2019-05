Kleine Zeitung +

Stadtrat Riegler Überraschender ÖVP-Vorstoß: "Mehr Grün und weniger Autos für das Zentrum"

Graz debattiert über die Grünfläche vor der Oper und die FuZo am Lendplatz. Stadtrat Günter Riegler (ÖVP) regt nun „mehr Fläche zum Leben“ in der Innenstadt an.