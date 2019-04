Facebook

Sabine Tiefenbrunner setzt auf faire Mode © Gery Wolf

Ihren "Lieblingsplatz" in der Sporgasse, wo sie fair produzierte Mode österreichischer und internationaler Labels verkaufte, hat Sabine Tiefenbrunner im vorigen Herbst geschlossen. Nun meldet sich die Grazerin zurück. "Am 6. Mai eröffne ich einen Popup-Shop im verpackungsfreien Laden Dekagramm", kündigt sie an. Voraussichtlich bis Juni ist "Lieblingsplatz" im Dekagramm am Joanneumring zu finden, im Herbst will Tiefenbrunner dann wieder ein eigenes Geschäft in der Innenstadt aufsperren.

