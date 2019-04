Facebook

Bei der Suche nach den Osternestern sind wir auf so manche gschmackige Neuerung in der Grazer Gastroszene gestoßen: So sorgt Petra Großschädl für Nachschub, bietet sie doch ihr Sax-Eis an nagelneuen Standorten an. Zum einen in der Leonhardstraße 16: „Kunst-Eis“ heißt der Salon, und das hat sowohl mit der benachbarten Kunstuni als auch mit laufenden Ausstellungen vor Ort zu tun.

