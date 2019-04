Das Osterwochenende kann kommen: Wer am Kaiser-Josef-Markt noch auf der Suche nach Osterfleisch ist, der wird bei Josef Grabins "Edelhof" auf alle Fälle fündig. In der Karwoche schlägt er seinen Stand täglich auf.

Bei Josef Grabins Stand gibt’s Osterfleisch in Hülle und Fülle © Moritz Linni

Normalerweise ist der Betrieb Edelhof der Familie Niegelhell-Grabin nur jeden Samstag und Freitag am Kaiser-Josef-Markt anzutreffen - in der Karwoche wird allerdings die Kundschaft täglich mit köstlichem Osterfleisch, prämiertem Kernöl und allem, was sonst noch an den Feiertagen nicht fehlen darf, verwöhnt.