Am Wochenende findet in Graz die weltweit größte Jazzforschungs-Konferenz statt. Gefeiert wird auch ein 50-Jahr-Jubiläum.

Das Institut für Jazzforschung rund um Andrè Doehring lädt nach Graz © KK

Frei nach dem Jazz-Standard „It don’t mean a thing if it ain’t got a swing“ treffen sich in Graz zwischen Freitag und Sonntag zahlreiche Jazzforscher aus aller Welt. Das Institut für Jazzforschung an der Kunstuniversität lädt zur „Rhythm Changes“-Konferenz unter dem Motto „Jazz Journeys“.