Beim Pita-Haus am Grazer Jakominiplatz steht man derzeit vor verschlossenen Türen. Der Grund dafür sei der Brand in der nebenliegenden Shisha-Lounge „Wunderbar“.

Die Auslagen sind verklebt: Das Pita-Haus hat vorübergehend geschlossen © Daniela Brescakovic

Der Brand in einer Shisha-Bar hat Auswirkungen auf das benachbarte Pita-Haus in der Grazer Gleisdorfer Gasse. Eine defekte Eiswürfelmaschine hat die Küche in der "Wunderbar" ruiniert, wie Betreiber Mehmet Dikilitas erzählt. Er musste seine Shisha-Bar für zwölf Tage schließen, seit vergangener Woche läuft der Betrieb aber wieder wie gewohnt, allerdings mit einigen Ausnahmen.