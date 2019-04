Außen Tankstelle, innen hui! Das Bistro der Roth-Tankstelle in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße sieht von innen mehr nach In-Lokal aus als nach einem Schnellimbiss.

© Tank Roth

Graz hatte nicht nur schon 1924 die allererste Tankstelle Österreichs am Jakominiplatz - ab Dienstag in der neuen Ausstellung des Grazer Volkskundemuseums zu bewundern -, sondern auch die coolste und modernste. Zumindest, was ihr Innenleben angeht.

