Seit Kurzem werden in Wetzelsdorf, genauer in der Straßganger Straße/Ecke Peter-Rosegger-Straße, selbstgemachtes Eis und Bubble Waffles serviert.

Gefüllte Waffeln sind "gefühlt" ein Hit © Brescakovic

Vor wenigen Tag war es so weit: "Der Eissalon" eröffnete im Grazer Bezirk Wetzelsdorf, konkret an der Straßganger Straße 205. Und Inhaber Alessandro Kainz tischt mit seinem Team allerlei süßer Leckereien auf. Über den gewählten Standort, außerhalb der Innenstadt, sei man auch weiterhin sehr glücklich. Trotz Fastenzeit scheinen die Gäste nicht auszubleiben. "Wir haben noch nicht mal Hauptsaison, doch unsere Kunden scheint das nicht weiter zu stören", so Kainz. Eine Kugel Eis kostet im Eissalon 1,40 Euro.