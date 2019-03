Am St. Patrick's Day wird in den Pubs in Graz richtig gefeiert. Schon seit dem frühen Nachmittag haben viele Pubs geöffnet. Sie locken heute mit grünem Bier, grünen Hüten und irischer Musik.

Am St. Patrick's Day live zu hören: McSchuly, der steirische Highlander © Steirer-Pub

Kaum ein Nationalfeiertag kann weltweit auf so breite Unterstützung zählen wie der irische. Auch in Graz wird der St. Patrick's Day heute ausgiebig gefeiert. Wenn manche Pubs eigentlich am Sonntag geschlossen haben, so gelten heute andere Gesetze.