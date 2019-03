Wanderausstellung"Menschenbilder" mit 55 steirischen Fotografen in Graz eröffnet

Am Mariahilferplatz wurde am Samstagvormittag die Ausstellung "Menschenbilder" eröffnet. 55 heimische Fotografen werden präsentiert. Graz ist die erste von zwölf Stationen.

Zwei Jungwirths bei der Eröffnung: Fotograf Christian Jungwirth (links) mit Kleine-Redakteur und Moderator Michael Jungwirth © Stefan Pajman/ballguide

Die Open-Air-Ausstellung "Menschenbilder" wurde am Samstag um 11 Uhr offiziell eröffnet. Damit startet das Projekt von Christian Jungwirth in das verflixte siebente Jahr. Gezeigt werden 55 hochkarätige Porträts von steirischen Berufsfotografen. Kuratiert wird die Wanderausstellung wie bereits in den vergangenen Jahren von Horst Stasny.