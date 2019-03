Kleine Zeitung +

Seifenfabrik Über 2000 Besucher bei Grazer Spiele-Festival

Zum fünften Mal verwandelt sich die Seifenfabrik an diesem Wochenende in ein Schlaraffenland der Spiele. Tausende Besucher strömten am Freitag und Samstag zum Event. Bis 22 Uhr hat das Button-Festival noch geöffnet.