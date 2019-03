Facebook

Früh übt sich - auch die Kleinen halfen schon fleißig beim Bewirten mit © Alexander Tengg

Haben Sie schon einmal vom steirischen "Thunfisch" gehört oder eine Schneckenleberwurst probiert? Rund hundert steirische Handwerksbetriebe tischten am Samstag, den 9. März, im Congress Graz 300 Spezialitäten beim 5. "GenussSalon" auf. Die Veranstaltung vereint Produzenten aus allen steirischen Landesteilen - vom Ennstal, über das Murtal bis in die Südoststeiermark. Über zehn Betriebe aus Graz und Graz-Umgebung waren ebenso vertreten. Die Möglichkeit an einem Ort die gesamte steirische Kulinarik zu verkosten, ließen sich 3000 Besucher nicht entgehen. Die Rolle der Publikumsjury nahmen sie ernst.