Grete Schurz über den Kampf gegen patriarchale Strukturen und konservative Einstellungen. © Maximilian Wolf

Einen Weltfrauentag an den sie sich heute noch gerne zurück erinnert gibt es für Grete Schurz nicht. Gefeiert wurde viel, gekämpft noch mehr. „Damals sind wir oft auf die Straßen gegangen und haben in Wien und Graz demonstriert und Parolen in die Luft gehalten. Für mich ist es bis zum Schluss ein Kampftag geblieben.“ Ein Vermächtnis, das die ehemalige Frauenbeauftragte jungen Frauen hinterlassen und sie zum Kämpfen animiert hat. Sie allerdings verfolgt die Frauenbewegung heute vom Wohnzimmer aus, obwohl sie dank ihrer wöchentlichen Spaziergänge noch aktiv auf den Beinen ist.