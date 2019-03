Facebook

Ganz schön beschwingt, denn am Faschingsdienstag macht der Zucker schlank © (c) Juergen Fuchs

Was für ein Spektakel! Der Zug wurde von zwei Prinzenpaaren – Sigrid I. und Philipp I. sowie Zoey und Moritz – angeführt, dahinter mischten sich von zwei Radarkästen bis zum neuen Bundesheer-Hubschrauber (stationiert am Fliegerhorst Pistorf!) alles, was originell, sensationell und vor allem narrisch guat drauf ist. Selbst die Folgen des Brexits erreichten den Grazer Fasching. Stau nicht nur bei der Staustufe, sondern auch in der Herrengasse, Ehrensache, dass auch Gschichtldrucker unter den Narren waren. Ein glaubwürdiger Donald Trump und Schurken, die mit Polizisten feiern - auch im Publikum ging es kunterbunt zu.

Das Motto: „Alles nur Fake – dastunkn und dalogn!“

Das sind die Sieger Einzelwertung 1. Platz Heris Hunde Taxi - Heribert Sattler Gruppe 1. Platz Kindertheater Mariagrün - Die schrägen Vögel 2. Platz Christian Petritz: Autobots 3. Platz Mittelschule Laßnitzhöhe - Atlantis Wagen 1. Platz Freiwillige Feuerwehr Pistorf: Fliegerhorst Pistorf - Pistorfheer präsentiert den neuen Bundesheer-Hubschrauber 2. Platz VS Waltendorf: Till Eulenspiegel unterwegs in Graz 3. Platz Frauenbewegung Dobl - Die Bienenkönigin und ihre fleißigen, flotten Bienen Motto 1. Platz: Friedrich Steinwender und Freunde – Stirbt der Fasching?

Ganz schön närrisch: Das sind die Sieger

Fasching in Graz: Der Umzug in zwei Minuten +

Grazer Faschingsumzug: Was die ideale Verkleidung ausmacht +

Dutzende Gruppen waren am Zug, Tausende Zaungäste säumen ihn. Und ganz Österreich hatte die Möglichkeit, via Livestream dabei zu sein.

Bilder, Bilder, Bilder ....

Fasching in Graz: Bunter Bilderreigen vom Faschingsumzug

Kinderfasching: Die Kleinen feiern bereits im Grazer Landhaushof

Faschingsumzug der Kleine Zeitung: Tausende Zaungäste beim Faschingstreiben in Graz

Faschingsumzug der Kleine Zeitung: Bunt und schräg - Das sind die Grazer Narren

Fasching Ahoi: Der Trubel in der Narrenhauptstadt

Masken im bunten Lichterregen: Das Narrenfinale im Bermudadreieck

Auch viele Promis gaben dem Faschingsumzug wieder die Ehre. Die besonders strengen saßen sogar in der VIP-Jury: Dancing Star Willi Gabalier etwa oder die Uptown Monotones, die Sturm-Spieler Jörg Siebenhandl und Thomas Schrammel, Sylvia Baumhackl (Shopping City Seiersberg) oder unsere Leser-Jurorin Claudia Fitz.

Faschingsumzug der Kleinen Zeitung: Beste Stimmung bei den Gästen im VIP-Club

Die ersten Wagen sind bereit







