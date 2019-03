Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für den Bau der neuen Weitzer-Sauna musste ein Teil des Dachs weichen © Hotel Weitzer

Am Montag sorgte das Hotel Weitzer in Graz mit seiner neuesten Eröffnung für Aufsehen. Der Traditionsbetrieb hat eine neue Sauna am Dach des Hauses am Grieskai eröffnet - und bietet dort nun einen 360-Grad-Blick über die Grazer Altstadt. Während die Gäste in der Sauna schwitzen, kann deren Blick also vom Kunsthaus über Mursinsel und dem Weltkulturerbe der Dachlandschaft bis hin zum Uhrturm schwelgen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.