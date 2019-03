Ob Seife oder Smoothies: Am Stand des Obst- und Weinbaubetriebs Nuster gibt es mehr als "nur" Obst zu genießen.

Sabine Derler kommt seit zwei Jahren für die Familie Nuster auf den Markt. © Georg Tomaschek

Wer hat Lust auf einen steirischen Smoothie? Am Stand des Eggersdorfer Obstbaubetriebs Nuster gibt es dieses Fruchtmixgetränkt - und das in sieben Geschmacksrichtungen. „Erdbeere und Pfirsich sind die beliebtesten, Kürbis haben wir neu im Sortiment.“, erklärt Sabine Derler. Sie kommt seit zwei Jahren für Familie Nuster auf den Bauernmarkt: "Am Kaiser-Josef-Platz stehen wir von Montag bis Samstag. Nach St. Peter kommen wir samstags und ab Mitte März Dienstag Vormittag."