Am Sonntag auf VOX Noch eine Folge "Kitchen Impossible" aus Graz

In nur einer Staffel kommt die steirische Landeshauptstadt gleich zwei Mal in der Grimmepreis-nominierten Koch-Sendung "Kitchen Impossible" vor. Diesmal muss Tim Mälzer in der Genießerei am Markt ein "unmögliches" Gericht nachkochen.