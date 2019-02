Kleine Zeitung +

Lichtkunst-Festival in Graz Klanglicht strahlt heuer mit William Kentridge & Co

Erste Programmdetails zur fünften Auflage von "Klanglicht", das heuer von 21. bis 23. April 2019 in allen Häusern der Bühnen Graz plus an vielen Orten in der Innenstadt stattfinden wird. Und: Erstmals gibt es einen Festivalpass zu kaufen.