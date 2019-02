Bei der 30. Jubiläumsausgabe des Grazer Tuntenballs Samstagnacht im Grazer Congress war nackte Haut so normal wie nie. Übrigens auch auf dem Kopf von Conchita ...!

Conchita (l.) im "Oben-ohne"-Look © Tuntenball

Skandal überall: Nach Märchen, Unterwasserwelt und Spieleabend hatte sich der Tuntenball zum 30er das freieste und auch freizügigste Motto verpasst. Vom Umweltskandal über den Brexitskandal bis hin zu Hollywoodskandalen reichte die Skala, dazu kamen Skandalnudeln mit Spaghettihaaren und auch der „Skandal um Rosi“ (hör nach bei der Spider Murphy Gang) fehlte nicht. Dazu so viel nackte Haut wie schon lange nicht mehr – dass so viele junge Menschen damit so selbstverständlich umgehen, zeigte, dass der Skandal keiner mehr ist. Skandalös sind für das Organisationsteam des Grazer Tuntenballs um Joe Niedermayer andere Dinge als Freizügigkeit oder Männer, die sich als Frauen kleiden – nämlich etwa Diskriminierung und Intoleranz.

