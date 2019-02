Die Gastgarten-Saison hat zwar noch nicht offiziell eröffnet, aber die Grazer zieht es an diesem Wochenende ins Freie. Wo man seinen Kaffee schon jetzt in der Sonne genießen kann.

Andrang im Maria Magdalena am Eisernen Tor - im Gastgarten war kein Platz mehr frei © Rieger

Eines vorweg: Es bleibt die nächsten Tage frühlingshaft. Am heutigen Samstag sind in Graz laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik bis zu 12 Grad drin, am Sonntag sind sogar 14 Grad möglich. Und auch die neue Woche startet wolkenfrei - und mit ganz viel Sonne über der Landeshauptstadt.

